Pallone spia cinese su base Usa, un altro in Sud America

Un pallone aerostatico ha sorvolato una base militare nucleare nel Montana. Il Pentagono annuncia che un altro è in transito sui cieli dell'America Latina. La Cina parla di errore "causato dai venti" e che media e politici "approfittano dell'incidente" per attaccare e diffamare. Il segretario di Stato americano rimanda il suo viaggio anche se Pechino precisa che non era stata ancora annunciata alcuna visita

Alta tensione diplomatica dopo che un pallone aerostatico cinese ha sorvolato una base militare nucleare nel Montana, negli Usa. Nelle ultime ore, il portavoce del Pentagono, il generale Pat Ryder, ha dichiarato che sono arrivate segnalazioni di "un altro pallone-spia cinese in transito sui cieli dell'America Latina". Non è chiaro esattamente quale Paese latino-americano stia sorvolando il pallone-spia di Pechino. Ma, stando alle segnalazioni del Pentagono, non sarebbe diretto verso gli Stati Uniti. Gli Usa hanno quindi deciso di posticipare la visita di Blinken a Pechino anche se la Cina parla di errore "causato dai venti" e controbatte: "Media e politici americani approfittano dell'incidente" per attaccare e diffamare.

Cina a Usa: evitare giudizi errati vedi anche Pallone-spia cinese sugli Usa, Blinken non va a Pechino La Cina e gli Stati Uniti "devono rimanere concentrati, comunicare in modo tempestivo, evitare giudizi errati e gestire le divergenze di fronte a situazioni inaspettate”, ha affermato il capo della diplomazia del Partito comunista cinese Wang Yi nel corso di una telefonata avuta con il segretario di Stato americano Antony Blinken in merito alla vicenda. Le due parti, si legge nella nota, hanno discusso su come gestire la situazione inaspettata in "modo freddo e professionale". In quanto Paese responsabile, "la Cina si attiene rigorosamente al diritto internazionale. Non accettiamo alcuna speculazione o propaganda infondata", ha aggiunto Wang, promosso poco più di un mese fa dalla carica di ministro degli Esteri a capo della diplomazia del Partito comunista cinese. I media e i politici Usa "hanno approfittato" delle accuse, "usando l'incidente come pretesto per attaccare e diffamare la Cina”, commenta Pechino.

Blinken non va a Pechino vedi anche Pallone aerostatico "spia" cinese sugli Usa, cos'è e come funziona Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha rinviato un viaggio programmato a Pechino nel weekend, la prima di un segretario di Stato in 5 anni, negli sforzi per riavviare un dialogo stabile di alto livello e gettare le basi di un nuovo faccia a faccia tra i presidenti Joe Biden e Xi Jinping dopo quello avvenuto lo scorso novembre a margine del G20 di Bali. Ma la Cina precisa che "nessuna delle due parti ha mai annunciato che ci sarebbe stata una visita. È una questione statunitense aver fatto il loro ultimo annuncio (sul rinvio della visita di Blinken, ndr) e noi lo rispettiamo", si legge ancora nel comunicato. Quindi i cinesi hanno spiegato che si è trattato di un ingresso "non intenzionale di un dirigibile senza pilota nello spazio aereo statunitense per causa di forza maggiore, la parte cinese lo ha verificato e comunicato alla parte americana: si tratta di un dirigibile civile utilizzato per scopi di ricerca, principalmente meteorologici. A causa dei venti di ponente e delle limitate capacità di autogoverno, "il dirigibile ha deviato molto dalla sua rotta pianificata. Questa è una situazione del tutto inaspettata causata da forza maggiore e i fatti sono molto chiari". Nasa valuta rischi in caso abbattimento Intanto il Northern Command degli Stati Uniti (Usnorthcom) si sta coordinando con la Nasa per determinare quanto ampio sarebbe il raggio di caduta dei detriti se il pallone-spia cinese dovesse essere abbattuto. E a proposito di abbattimento, Donald Trump Jr, figlio dell’ex presidente degli Stati Uniti, ha invitato gli abitanti del Montana ad abbattere da terra il "pallone spia” cinese. “Se Joe Biden e la sua amministrazione - ha scritto su Twitter - sono troppo deboli per fare l’ovvio, lasciamo che lo facciano le brave persone del Montana con i propri mezzi. Immagino che abbiano la capacità per risolvere la questione da soli”. In realtà un pallone di sorveglianza ad alta quota viaggia a un'altezza che varia tra i 24 mila e i 37 mila metri, ben al di sopra della linea degli aerei commerciali. Viaggia ad alta quota proprio perché è un pallone spia. Sarebbe impossibile per chiunque colpirlo.