Usa, Corte suprema del Sud Carolina cancella il bando sull'aborto

Spettacolo

Grandi nomi dello spettacolo e dello sport hanno detto la loro contro la storica decisione con cui la Corte Suprema americana ha di fatto demandato agli Stati la scelta sulla legalità o meno dell'interruzione di gravidanza. Taylor Swift si dice 'terrorizzata', Olivia Rodrigo e Lily Allen dedicano il brano 'Fuck you' ai giudici di Washington. Per LeBron James è 'un abuso di potere'

Da Kim Kardashian a Taylor Swift e da LeBron James a Lewis Hamilton, sono molti i grandi nomi del mondo dello spettacolo e sportivo che hanno condannato con forza la decisione della Corte Suprema statunitense di abolire il diritto all’aborto a livello federale, lasciando così in mano ai singoli Stati la possibilità di decidere se renderlo illegale (in foto, proteste contro la sentenza ad Atalanta, Georgia)

Kim Kardashian, da anni ormai molto attiva nel campo della giustizia penale e da poco ammessa a sostenere l’esame per diventare avvocato in California, in una storia sul suo profilo Instagram si è detta “inorridita” dalla sentenza. “In America le pistole hanno più diritti delle donne”, ha aggiunto