Famiglie reali, le news: dalle visite ufficiali al libro di Harry FOTO

Il nuovo Re d'Inghilterra ha fatto un'apparizione nel programma televisivo The Repair Shop in occasione del centenario della BBC. Lo show, in onda su BBC One, è incentrato sulla riparazione e conservazione di oggetti d'epoca e il nuovo Re ha dato il meglio di sé portando in officina un vecchio orologio di famiglia

