Regno Unito, Truss rimette il mandato: Sunak da Re Carlo per la nomina

Il Regno Unito volta pagina con l'ultimo atto di Liz Truss e l'insediamento di Rishi Sunak. La premier uscente britannica ha rimesso formalmente il mandato di primo ministro, il più breve nell'intera storia del Regno dopo nemmeno 50 giorni al potere (LA FOTOSTORIA), nelle mani di Carlo III, in veste di capo dello Stato. Truss è entrata a Buckingham Palace per il passaggio di consegne dopo un discorso d'addio a Downing Street affrontato in tono di sfida: senza chiedere scusa per gli errori che le sono stati imputati ed evocando anzi "il coraggio di osare" come un obbligo per i leader in tempi di crisi.