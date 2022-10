Mondo

Rishi Sunak sarà il nuovo premier britannico : è stato proclamato nuovo leader del Partito Conservatore in maggioranza a Westminster. Brexiteer pragmatico con esperienze nel mondo della finanza nella City e negli Stati Uniti, prende così il posto di Liz Truss , dimessasi il 20 ottobre dopo aver guidato il Paese per soli 45 giorni . L’ex Cancelliere dello Scacchiere nella stagione segnata dall'emergenza Covid , 42 anni, sarà il primo capo di governo con radici familiari indiane nella storia del Paese

Sunak nasce il 12 maggio 1980 a Southampton. Il padre, nato in Kenya , e la madre, nata in Tanzania , sono arrivati nel Regno Unito negli anni Sessanta con i loro genitori, originari dell’India . Sunak studia al Winchester College , poi Filosofia ed Economia al Lincoln College dell’Università di Oxford e, dopo la laurea, consegue un Mba a Stanford con un programma di scambio internazionale. (Nella foto, da sinistra, la moglie e i genitori di Sunak)

Non entra subito in politica: prima lavora nella finanza, per Goldman Sachs, e per società di gestione di hedge fund. Poi diventa direttore della società di investimenti Catamaran Ventures di proprietà di Narayana Murthy, uomo d’affari indiano miliardario e padre della moglie di Sunak, Akshata Murthy. La coppia (nella foto) si sposa nel 2009, hanno due figlie