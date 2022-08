Guerra Ucraina Russia, le news del 17 agosto sulla crisi. DIRETTA

Le forze russe hanno attaccato la regione di Sumy 12 volte il 16 agosto secondo il governatore regionale Zhyvytskyi. Il presidente russo Putin ha accusato gli Usa di voler "prolungare" il conflitto in Ucraina. Il Cremlino impone condizioni per la visita dell'Aiea a Zaporizhzia: non deve passare attraverso la capitale ucraina perché "troppo pericoloso". Munizioni in fiamme in una base militare nella Crimea annessa alla Russia. Ucraina rinvendica: inizio demilitarizzazione della Crimea