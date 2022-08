Guerra Ucraina Russia, le ultime news di oggi sulla crisi. DIRETTA

Ucraina, Unicef: aiutati 350mila bambini con il programma 'Spilno'

06:45 - Il programma di assistenza umanitaria in denaro dell'Unicef ha raggiunto più di 350.000 bambini in Ucraina. Il programma "Spilno", lanciato il 31 marzo 2022 insieme al ministero delle Politiche Sociali, è stato creato per rispondere alle esigenze delle famiglie con bambini, che sono tra i gruppi più vulnerabili in Ucraina. Da allora, l'Unicef ha distribuito 125 milioni di dollari e raggiunto 350.000 bambini, tra cui 35.000 minorenni con disabilità, che vivono in 120.000 famiglie.