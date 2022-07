Guerra Ucraina Russia, ultime news del 25 luglio sulla crisi. DIRETTA

Ora la Russia ammette l'attacco al porto di Odessa, ma dice che è servito per distruggere "una nave da guerra ucraina e un deposito di missili". Lavrov sostiene che Mosca manterrà gli impegni sull'export del grano dal Mar Nero, e spiega che saranno la Marina russa, quella turca e quella di un terzo partner ancora non identificato a garantire la sicurezza delle navi. Zelensky: "La guerra non ha spezzato e non spezzerà l'Ucraina". Missili russi su Zaporizhzhia, Sumy colpita 30 volte in un giorno