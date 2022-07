Guerra Ucraina Russia, le ultime news del 15 luglio sulla crisi. LIVE

L'ambasciata americana a Kiev ha chiesto agli americani in Ucraina di "lasciare immediatamente" il Paese utilizzando mezzi di trasporto privato via terra se c'è la possibilità di farlo in sicurezza. Si invitano inoltre gli americani a non partire per l'Ucraina e chi non riesce a lasciare il Paese è consigliato di evitare "assembramenti ed eventi organizzati che potrebbero essere considerati degli obiettivi da parte della Russia". Almeno 23 persone, tra cui tre bambini, sono morti in un attacco missilistico russo sulla città ucraina Vinnytsia "Questa atrocità è l'ultima di una serie di attacchi brutali contro civili e infrastrutture civili", hanno sottolineato l'Alto rappresentante per la Politica estera Josep Borrell. Intanto, dalla conferenza internazionale dell'Aia, all'attacco anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky: "Da inizio invasione, rapiti almeno 200mila bambini". Dopo il vertice di Istanbul, spiragli d'intesa sul grano tra Kiev e Mosca. In Europa si lavora a un piano di emergenza in caso di stop dei flussi del gas.

