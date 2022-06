Guerra Ucraina Russia, le news di oggi 19 giugno sulla crisi. DIRETTA

In Italia c'è tensione sull'invio di nuove armi a Kiev: i senatori M5s preparano una risoluzione che impegna il governo "a non procedere, stante l'attuale quadro bellico in atto, a ulteriori invii di armamenti". Un testo dal quale si dissocia però il ministro degli Esteri Di Maio: "Se ci smarchiamo dalla Nato la nostra sicurezza è a rischio". Ma il vertice dei pentastellati mette nel mirino l'ex capo politico del Movimento: 'Rappresenta ancora il M5s o solo sé stesso o qualcun altro?', si chiede il vicepresidente Gubitosa. Soffia sul fuoco l'ambasciatore russo Razov, che osserva come "non tutti in Italia sono d'accordo sull'invio di armi a Kiev". Gazprom taglia l'erogazione di gas all'Italia, Eni assicura: "Nulla da temere, l'inverno non è a rischio" . Ma si impennano i prezzi dei carburanti.