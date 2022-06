M5S verso scissione, il governo rischia? Cosa succede

2/16 ©Ansa

IL NODO ARMI A KIEV – L’ultima grande divisione si è aperta sul nuovo ‘no’ all'invio di altre armi in Ucraina. Un gruppo di senatori 5S sta lavorando a una risoluzione in cui “si impegna il governo a non procedere, stante l'attuale quadro bellico in atto, a ulteriori invii di armamenti che metterebbero a serio rischio una de-escalation del conflitto pregiudicandone una soluzione diplomatica”, come è emerso dalla bozza del documento trapelata ieri. Da sempre Conte non è stato favorevole all'invio di armi a Kiev

Ucraina, risoluzione M5s contro invio armi a Kiev. No di Di Maio