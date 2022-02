Guerra Russia Ucraina, le previsioni Usa: ondata di profughi in arrivo

Le previsioni sono catastrofiche. Non solo per i morti, ma anche per l’ondata di profughi che potrebbero arrivare in Europa. Uno scenario simile a quello della Siria ( GLI AGGIORNAMENTI SULLA GUERRA IN UCRAINA IN DIRETTA - PUTIN, DAL KGB ALL'ATTACCO IN UCRAINA )

L’ Europa chiede piani di emergenza per accogliere sfollati

Mentre Bruxelles si concentra sulle sanzioni da applicare alla Russia e sui possibili effetti legati all’economia con i rincari di gas, petrolio, grano e altre materie prime, la commissaria europea per l’immigrazione, Ylva Johansson, ha sollecitato i governi a concentrarsi sui piani di emergenza per accogliere gli sfollati in cerca di riparo. Le associazioni umanitarie sono già in allarme perché i Paesi più esposti sono già in difficoltà. L’Ungheria guidata da Viktor Orbán non ha una politica molto distante dall’accoglienza così come la Polonia. La Romania è uno Stato già in grande difficoltà, mentre la Slovacchia non ha le strutture adeguate per ricevere masse di profughi. Saranno, come spesso accade, i grandi Paesi ad intervenire: a partire dalla Germania, poi Francia e Italia. Senza considerare gli Usa chiamati inevitabilmente a fare la loro parte davanti ad un’emergenza umanitaria