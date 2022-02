Guerra Russia-Ucraina: crollano le Borse, volano gas, petrolio e grano

6/10 ©IPA/Fotogramma

GAS - Vola il gas sul mercato di Amsterdam, sulla scia dei rischi che il complicato quadro geopolitico comporta per le forniture di Mosca all'Europa. I future di quello che è il benchmark del prezzo del metano in Europa avanzano del 25,4% a 111,5 euro al megawattora, pur ripiegando dal massimo di 125 euro (+41%) segnato in apertura di contrattazioni