Guerra Russia Ucraina, persone in fuga da Kiev: code di auto. VIDEO

L'invasione russa in Ucraina ha preso il via. Si sentono forti esplosioni da diverse città del Paese, tra cui la capitale Kiev dove risuonano le sirene. La presidenza ucraina ha inoltre diffuso una foto in cui si vede uno scoppio con una densa nuvola di fumo, vicino ad un parco di Kiev

Dopo che l'attacco ha preso il via, a Kiev risuonano le sirene. Code ai benzinai, molti cittadini sono in fuga. Si sono sentite esplosioni anche in altre città del Paese. 'State calmi e state a casa', ha detto il presidente ucraino Zelensky alla popolazione. Annunciata l'introduzione della legge marziale

La colonna di auto in fuga da Kiev

Come mostrano le immagini, lunghe colonne di macchine, autobus e camion in fuga da Kiev si sono create lungo le arterie principali. Traffico paralizzato e distributori presi d’assalto per il pieno di carburante. Istantanee che mostrano al mondo tutto il dramma vissuto dagli ucraini in queste ore. Troppe le persone in fuga sulle auto, tanto che molte persone sono scese dalle auto in coda, di fatto ferme, per capire in che modo uscire dall’intasamento. Impressionante l’immagine del serpentone di auto in uscita dalla città, tutte lungo una sola arteria, mentre pochissime auto si dirigono nella direzione opposta, verso il centro di Kiev.