Crisi Russia-Ucraina, i piani di Mosca per l'invasione: le ipotesi

Riguardo alle prossime mosse in territorio ucraino, Putin non si è ancora sbilanciato. Per il momento si è limitato a dire che fornirà con ogni mezzo, anche militare, l’appoggio che dovesse rendersi necessario ai ribelli filorussi del Donbass (in foto, esercitazioni militari russe)

Ucraina, Putin: "Kiev è minaccia nucleare. Biden: "Ipotesi invasione"