Russia-Ucraina, Usa e Ue verso un pacchetto di sanzioni contro Mosca

Le misure dell’Unione europea

leggi anche

Russia-Ucraina, Ue: "Reagiremo con fermezza". Zelensky: "Non cederemo"

Per quanto riguarda l’Unione europea, l'Alto Rappresentante per la Politica Estera Ue Josep Borrell ha confermato che “oggi pomeriggio adotteremo le prime sanzioni" nei confronti di Mosca. Borrell ha precisato che nel pomeriggio si terrà un “Consiglio degli Affari Esteri informale" e si è detto "certo del voto unanime" dei Paesi membri. In mattinata a Bruxelles, proprio per dare il via all'esame di un primo pacchetto di sanzioni, si sono riuniti gli ambasciatori dei 27 Paesi Ue (Coreper): sul tavolo, si è appreso, ci sono misure "mirate" nei riguardi "di individui coinvolti nell'azione" messa in campo dalla Russia e il "blocco dell'export" diretto alle due repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk riconosciute da Mosca. Dopo il lavoro degli ambasciatori, ci sarà un rapido consulto delle cancellerie europee sul pacchetto di misure, prima della riunione dei ministri degli Esteri del pomeriggio. Parigi, presidente di turno dell'Unione, ha parlato di sanzioni "proporzionate contro entità e individui russi". "L'elenco dei destinatari è in fase di elaborazione, punteremo su una serie di attività localizzate nel Donbass e direttamente legate agli interessi russi e le adatteremo agli sviluppi attuali", ha spiegato l'Eliseo. "Dopo le decisioni di Mosca, è doveroso discutere delle sanzioni da applicare alla Russia. Nessun tentennamento, i partner europei e atlantici devono agire in maniera compatta", ha esortato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. E ha aggiunto: "Il riconoscimento delle due repubbliche autoproclamate del Donbass" da parte della Russia "è inaccettabile", l'Italia è "assolutamente convita nel procedere sulla strada delle sanzioni".