Crisi Russia Ucraina, Putin: "Puntiamo a smilitarizzazione di Kiev"

Mosca punta alla smilitarizzazione dell’Ucraina. A dirlo è il presidente russo Vladimir Putin, in una conferenza stampa al Cremlino. È soprattutto la “possibilità che l'Ucraina abbia armi tattiche nucleari” a rappresentare una “minaccia strategica” per la Russia, che Putin vuole evitare. Il capo dello Stato, un giorno dopo l’annuncio del riconoscimento formale delle repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk , ha detto poi che la Russia fornirà assistenza militare ai ribelli delle due regioni ucraine, specificando però che questo non significa che a breve si vedranno forze russe nelle due repubbliche e che tutto “dipenderà dalla situazione sul terreno". I rapporti tra Russia, Ucraina e i territori ribelli del Donbass erano disciplinati dagli Accordi di Minsk del 2015 , trattato con cui le parti avevano posto fine al conflitto nella regione che era seguito all’annessione della Crimea alla Russia nel 2015. Oggi, Putin ha detto che gli accordi di Minsk non solo “non esistono più", ma erano morti "molto prima" che le repubbliche del Donbass fossero riconosciute come indipendenti ( LO SPECIALE DI SKY TG24 - GLI AGGIORNAMENTI LIVE - COSA SUCCEDE ADESSO NEL DONBASS ).

La minaccia nucleare

L’Ucraina, ha detto Putin, nel suo passato sovietico ha avuto “competenze nucleari molto vaste, in termini di reattori, tecnologia, conoscenze, specialisti”. Per questo, Kiev non dovrebbe avere problemi a “dotarsi di armi nucleari, rispetto ai Paesi che devono iniziare da zero”. Putin ha poi detto che, anche se l’Ucraina non sarebbe al momento in grado di arricchire l’uranio, potrebbe risolvere il problema in futuro, perché “è solo una questione di hardware”. Quanto ai sistemi di lancio di ipotetiche armi nucleari, il presidente russo ha detto che l’Ucraina dispone di “vecchi missili sovietici che possono colpire obiettivi a centinaia di chilometri di distanza” e che “una volta che hai una capacità di lancio di cento chilometri, poi ce l'hai di duecento, poi di trecento”. Per questo Mosca sarebbe a portata di un missile nucleare, secondo Putin.