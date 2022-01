1/11 ©Ansa

I vaccini contro il Covid continuano a creare qualche diffidenza soprattutto nel mondo del lavoro. Per incoraggiare le vaccinazioni e fermare il virus, molti Paesi hanno valutato l’introduzione di un obbligo per i lavoratori – come gli Usa – o di un certificato che ne attesti l’immunizzazione, come in Italia per alcune categorie

