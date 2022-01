Covid, quasi 300mila casi. Ministro Véran rimarca efficacia vaccini

Sono 271.686 i contagiati in 24 ore nel Paese, ben oltre il record di 230mila di fine dicembre, con un tasso di positività schizzato al 15% e vicino ai record dell'autunno 2020. Supera, per la prima volta da mesi, quota 20mila il numero dei ricoverati (20.186) e nei reparti di terapia intensiva i pazienti sono 3.665, 11 in più rispetto a lunedì. Anche se il numero di contagi provoca "vertigini", il ministro ha sottolineato la protezione dei vaccini contro le forme gravi Condividi

La variante Omicron del coronavirus continua a far salire i casi in diversi Paesi, tra cui la Francia. Nel Paese i nuovi contagiati sono quasi 300mila: 271.686, ben oltre il record di 230mila di fine dicembre, con un tasso di positività schizzato al 15% e vicino ai record dell'autunno 2020. Il ministro della Salute Olivier Véran, in Parlamento, ha parlato di cifre da “vertigini” ma allo stesso tempo ha rimarcato l'efficacia dei vaccini per contenere gli effetti gravi. Poi, nonostante l'ostruzionismo di parte dell'opposizione, ha difeso il piano del governo, che prevede un Super pass per accedere a bar, ristoranti e trasporti a lunga percorrenza. In Francia, tra l'altro, è sotto osservazione al Sud una nuova variante di origine africana, al momento con una decina di casi rilevati (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE).

In Francia record di contagi in 24 ore leggi anche Covid Uk, record casi. Johnson: pandemia non è finita, ma no lockdown In Francia, quindi, è stato segnato un nuovo record di contagi in 24 ore: 271.686, secondo la struttura pubblica francese della Sanità. Il ministro della Salute Olivier Véran aveva parlato davanti ai deputati di "poco meno di 300mila" casi qualche ora prima. Supera, per la prima volta da mesi, quota 20mila il numero dei malati Covid ricoverati (20.186), quasi 600 in più di lunedì. Nei reparti di rianimazione e di terapia intensiva i pazienti sono 3.665, 11 in più. Sono stati 297 i decessi registrati oggi. Oltre 25,5 milioni di francesi hanno avuto una dose di richiamo, 51.833.129 persone hanno la vaccinazione completa. Se il numero di contagi provoca "vertigini", ha sottolineato il ministro, la protezione garantita dai vaccini protegge contro le forme gravi: "Per un malato vaccinato con richiamo in rianimazione, ce ne sono 20 non vaccinati nei reparti di terapia intensiva".

Il dibattito sul Super Green pass leggi anche Covid, record di casi in Svezia. Positivi anche i reali Intanto, in Francia è ripreso il dibattito parlamentare sul Pass vaccinale, una sorta di Super Green pass come in Italia, interrotto lunedì sera a sorpresa a causa di diversi deputati delle opposizioni contrari a proseguire fino a notte. Secondo quanto si apprende da fonti parlamentari, è stato deciso che il dibattito potrà proseguire nella notte, in virtù di quanto previsto da un articolo del regolamento dell'Assemblée Nationale. Dopo le polemiche per la sospensione, con il governo che ha puntato il dito contro "l'associazione degli irresponsabili" - soprattutto estrema destra ed estrema sinistra, con la partecipazione di parlamentari dei Républicains - è arrivata la presa di posizione di Valérie Pécresse, candidata di quest'ultimo partito alle presidenziali: "Non ci opporremo al testo di legge sul pass vaccinale, né al Senato, né in Assemblée Nationale", ha assicurato. La stessa Pécresse ha tuttavia denunciato "l'impreparazione" del governo nelle risposte fornite durante la crisi sanitaria.

Scuole riaperte vedi anche Scuola, le proposte delle regioni per il rientro in classe In Francia la scuola ha riaperto dopo le vacanze di Natale. Le classi elementari sono sottoposte a un nuovo protocollo sanitario che prevede, fra l'altro, che una classe possa essere chiusa soltanto a partire da 3 casi di Covid e "in funzione della situazione, in presenza, ad esempio, di un altissimo numero di casi". Accanto a questo provvedimento, anche l'obbligo di sottoporre gli allievi a 3 tamponi in 4 giorni se c'è un positivo in classe. Gabriel Attal, portavoce del governo, ha però sottolineato che i figli di francesi appartenenti al personale sanitario potranno continuare ad andare in classe anche se la loro è stata chiusa per contagi da Covid-19. "Abbiamo previsto di accogliere ovunque in Francia i bambini del personale sanitario, così che i genitori possano continuare a lavorare", ha spiegato.

Non meno di 30 milioni di tamponi a dicembre leggi anche Covid: i contagi in Austria, Germania e Olanda dopo il lockdown. DATI Nel Paese, a dicembre sono stati effettuati non meno di 30 milioni di tamponi: 28 milioni dei quali sono stati rimborsati dalla Sécurité Sociale, per un costo a carico delle casse pubbliche di un miliardo di euro in un solo mese. In Francia, i tamponi antigenici e molecolari continuano a essere gratuiti per tutti, da alcuni mesi con l'eccezione dei non vaccinati e degli stranieri. Secondo le cifre pubblicate dal quotidiano Les Echos, i costi eccezionali del mese di dicembre 2021 - con la fiammata finale dei casi Omicron durante le feste di fine anno - ha intaccato in modo pesante il bilancio annuale di 6 miliardi di euro che il governo ha stanziato per garantire la gratuità dei tamponi ai cittadini. Il prezzo dei tamponi è comunque sceso: dai 61 euro ognuno del dicembre 2020 ai 36 euro del mese scorso, un calo dovuto essenzialmente all'aumento della percentuale dei meno costosi antigenici rispetto ai Pcr sul totale dei test effettuati. Secondo i calcoli di Les Echos, in totale dall'inizio della pandemia nel marzo 2020, in Francia sono stati praticati non meno di 200 milioni di tamponi gratuiti.