Covid Uk, record casi. Johnson: pandemia non è finita, ma no lockdown

Nel Regno Unito è attualmente positiva una persona su 25, ma il numero è destinato ad aumentare. Salgono anche i ricoveri. Il premier: "Ci aspettano settimane impegnative, vaccinatevi". E conferma che al momento "le scuole e le attività economiche" resteranno aperte Condividi

Martedì 4 gennaio nel Regno Unito sono stati registrati oltre 200mila casi di coronavirus: 218.724, per la precisione, a fronte di oltre un milione e 700mila tamponi analizzati. Si tratta del numero più alto di contagi da quando è iniziata la pandemia, anche se alcuni di questi si riferiscono ai giorni precedenti e sono stati notificati in ritardo in base a quanto riferisce la Bbc. Nello stesso giorno sono stati registrati 48 decessi e i ricoveri sono balzati a oltre 14mila, circa duemila in più del dato precedente. Il premier Boris Johnson ha avvertito che la pandemia non è ancora finita, ma ha allontanato l'ipotesi di nuove chiusure (COVID: AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE).

Numeri in aumento approfondimento Covid, con Omicron rischio ricoveri 3 volte più basso: lo studio Chris Whitty, capo medico britannico, ha detto in conferenza stampa che nel Paese è attualmente positiva una persona su 25, ma ci si aspetta che questa percentuale cresca ulteriormente nei prossimi giorni. “Chi pensa che la pandemia è finita si sbaglia profondamente”, ha dichiarato il premier Boris Johnson aggiungendo che le prossime settimane saranno “impegnative” e che ci potrebbero essere dei disservizi a causa delle assenze del personale. Il premier è tuttavia fiducioso che si possa superare questa nuova ondata senza richiudere il Paese poiché la variante Omicron sembra più leggera rispetto alle precendenti e questo aspetto, insieme alla campagna vaccinale, sta contenendo il numero di casi gravi. “I lockdown non sono a costo zero e possono avere conseguenze a lungo termine. Al momento, pensiamo che questo approccio bilanciato sia quello giusto”, ha aggiunto. "Chiaramente non possiamo escludere nulla".