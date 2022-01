Covid, Omicron travolge gli Usa: un milione di nuovi casi in 24 ore

Secondo i dati della Johns Hopkins University, riportati da Bloomberg, i contagi sono raddoppiati rispetto a quattro giorni fa e quadruplicati in poco più di una settimana. Numeri che potrebbero anche essere sottostimati, perché non comprendono i test fai da te utilizzati in casa. Fauci: “Anche se il tasso di ospedalizzazione è più basso che con Delta, c'è ancora il pericolo di un aumento dei ricoveri che potrebbe mettere in difficoltà il sistema sanitario”

“Numeri sottostimati”

Dati che, spiega Bloomberg, potrebbero essere persino sottostimati, poiché non tengono conto dei tantissimi americani che oramai si affidano ai test anti-Covid fai da te utilizzati in casa. Dall'inizio della pandemia negli Stati Uniti i contagi sono oltre 56 milioni e le vittime del virus quasi 830 mila. In Florida, uno degli stati Usa meno restrittivi, i contagi sono cresciuti del 948% in due settimane. Omicron rappresenta il 58,6% delle varianti che circolano negli Stati Uniti, secondo i Centers for Disease Control and Prevention (Cdc).