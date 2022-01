Covid, record di casi in Svezia. Positivi anche i reali

"Il re e la regina, che sono completamente vaccinati con tre iniezioni, hanno sintomi lievi e si sentono bene, date le circostanze", ha riferito il palazzo, nel giorno in cui l'agenzia sanitaria nazionale ha dato conto di 11.507 nuovi casi al 30 dicembre Condividi

Il re di Svezia Carlo XVI Gustavo e la regina Silvia sono risultati positivi al test per il Covid. "Il re e la regina, che sono completamente vaccinati con tre iniezioni, hanno sintomi lievi e si sentono bene, date le circostanze", ha riferito il palazzo, nel giorno in cui l'agenzia sanitaria nazionale ha dato conto di un nuovo record di contagi, 11.507, al 30 dicembre, rispetto al picco precedente di 11.376 casi. Nel comunicato si evidenzia che è in corso il tracciamento delle persone entrate in contatto con i reali negli ultimi giorni (COVID: AGGIORNAMENTI - SPECIALE).

La nuova ondata approfondimento Covid nel mondo, aumentano i casi ma i Paesi puntano sui vaccini La nuova ondata nel Paese, in parte alimentata da Omicron, ha colpito la Svezia più tardi rispetto ai vicini nordici ma nelle ultime settimane ha portato a un forte aumento di casi e ricoveri. Secondo quanto rende noto il ministero della Sanità, lo scenario peggiore in un modello di pandemia aggiornato vedrebbe i nuovi contagi Covid raggiungere quotidianamente più di 15.000 positivi entro la metà di gennaio. La premier Magdalena Andersson ha esortato tutti a fare uno sforzo per fermare la curva dei contagi. "Dobbiamo prenderci tutti le nostre responsabilità e dobbiamo adattarci alla nuova realtà", è quanto ha detto la premier svedese aggiungendo di capire che tutti sono stanchi della pandemia, ma sottolineando che “adesso c'è una nuova variante del virus e ciò significa che siamo in una nuova situazione”.