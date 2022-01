1/9 ©Ansa

Le misure anti-contagio a scuola stanno per cambiare di nuovo. Il tema sarà oggetto di un nuovo incontro tra i governatori, ma una prima bozza è già stata diffusa. Nel documento si legge che alle elementari e in prima media, con 4 o più contagi in classe è prevista per una settimana la Dad e la quarantena per tutti gli alunni della classe, oltre al tampone (quest'ultimo necessario solo per i non vaccinati, se quelli con copertura vaccinale non hanno sintomi)

