Secondo l'Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito, Omicron "è probabilmente la minaccia più significativa per la salute pubblica dall'inizio della pandemia". I dati in arrivo nei prossimi giorni saranno "sconcertanti" rispetto a quelli delle altre varianti. Potrebbe crearsi una situazione "molto preoccupante" per la tenuta del servizio sanitario pubblico

