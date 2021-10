G20, leader europei e Usa: "Possibile intesa sul nucleare in Iran"

Joe Biden, Angela Merkel, Emmanuel Macron e Boris Johnson hanno firmato un comunicato congiunto per il recupero dell'accordo 'Jcpoa' firmato nel 2015. I quattro leader esprimono la loro "determinazione a fare in modo che Teheran non possa mai fabbricare o reperire un'arma nucleare"

Joe Biden , Angela Merkel, Emmanuel Macron e Boris Johnson hanno dichiarato in un comunicato congiunto di essere "convinti che resti possibile raggiungere rapidamente un'intesa" per ripristinare l'accordo sul nucleare iraniano 'Jcpoa' e per "prevedere la rimozione delle sanzioni" all'Iran. I cosiddetti E3+1 (Usa, Germania, Francia e Regno Unito) hanno discusso della questione iraniana durante un incontro a margine del G20 di Roma ( IL PROGRAMMA ). Nel comunicato ribadiscono, però, che "questo sarà possibile solo se l'Iran cambia rotta. Il presidente Raisi colga questa opportunità" ( LA DECISIONE DELL'IRAN ).

L’impegno di Biden

La volontà di tornare all’accordo sul nucleare è stata espressa anche dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden, purché anche Teheran lo rispetti. "Siamo lieti che il presidente Biden abbia chiaramente espresso il suo impegno a riportare gli Stati Uniti al pieno rispetto del 'Jcpoa' quando anche l'Iran farà lo stesso", si legge nella dichiarazione congiunta. Firmato nel 2015, l’accordo era stato abbandonato unilateralmente nel 2018 da Washington reintroducendo anche le sanzioni contro l'Iran. Da allora, la Repubblica islamica ha iniziato un graduale disimpegno dall'intesa portando l'arricchimento dell’uranio oltre il livello consentito. Come precisato dai quattro leader, "non esiste in Iran alcun bisogno civile credibile di condurre queste attività, che al contrario sono importanti per la produzione di un'arma nucleare". Per questo motivo, spiegano, "abbiamo espresso la nostra determinazione a fare in modo che l'Iran non possa mai fabbricare o reperire un'arma nucleare".