Iran, a novembre nuovi negoziati per l'accordo sul nucleare

L'accordo di Vienna

approfondimento

L’intesa raggiunta a Vienna è conosciuta anche come Jcpoa (Joint comprehensive plan of action): un piano d’azione congiunto che prevedeva il rallentamento del programma nucleare militare iraniano in cambio della rimozione di alcune delle sanzioni internazionali imposte sull’Iran stesso. Già lo scorso aprile le sei potenze firmatarie (Cina, Russia, Francia, Gran Bretagna, Unione Europea e gli Stati Uniti di Joe Biden) hanno iniziato a discutere per salvare l’intesa. Il nuovo governo iraniano ultraconservatore di Ebrahim Raisi chiederà la rimozione delle sanzioni e che gli Usa non abbandonino nuovamente l’accordo. Nel frattempo, Teheran ha violato l’intesa ricostruendo le scorte d’uranio arricchito, raffinandolo a una purezza fissile più elevata e installando centrifughe avanzate per accelerare la produzione. Sviluppi che preoccupano l'Europa e l'agenzia internazionale per l'energia atomica, rendendo necessario il ritorno al dialogo con l’Iran.