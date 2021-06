Elezioni Iran, attesa per esiti: sfidanti si complimentano con Raisi

L’Iran attende di conoscere il nome del suo nuovo presidente. I risultati sono attesi nel pomeriggio di oggi. Al momento non ci sono dati ufficiali ma i due candidati rivali dell'ultraconservatore Ebrahim Raisi hanno riconosciuto la sua vittoria, congratulandosi con lui. Dopo il ritiro alla vigilia di altri 4 ammessi dal Consiglio del guardiani, sui quasi 600 iniziali aspiranti in lizza erano rimasti 3 candidati: Ebrahim Raisi, capo dell'apparato giudiziario, l'ex comandante dei Pasdaran, Mohsen Rezai, dello stesso schieramento, e l’ex governatore della Banca centrale, il moderato Abdolnaser Hemmati. Proprio Hemmati, si è congratulato con il suo rivale Raisi, nonostante ancora non siano stati annunciati i risultati del voto ufficialmente e il ministero dell'Interno ha comunicato che lo spoglio è ancora in corso. "Mi congratulo per la sua elezionE a presidente della Repubblica islamica dell'Iran; spero che il suo governo, sotto la leadership della Guida Suprema ayatollah Ali Khamenei porterà conforto e prosperità alla nazione", ha scritto Hemmati in una lettera rilanciata dai media ufficiali. Anche il conservatore Mohsen Rezai, ex comandante delle Guardie della Rivoluzione, ha inviato un messaggio congratulandosi con la Guida suprema Ali Khamenei e con "il presidente eletto Raisi", definendo le elezioni una prova e "una pagina d'oro" nella storia della nazione iraniana.

I seggi sono stati chiusi in Iran alle 2 di stanotte ora locale (le 23.30 ora italiana). Poco prima di mezzanotte, il comitato elettorale iraniano ha dichiarato che il voto sarebbe stato esteso fino alle 2 a seguito delle richieste di prolungamento delle operazioni di voto avanzate da alcuni media e dai candidati. Al momento ancora nessun risultato ufficiale, nemmeno parziale, è stato reso noto sia sulle preferenze sia sull'affluenza alle urne. Quest'ultimo è ritenuto il dato più importante, vista la campagna per il boicottaggio portata avanti da gruppi di oppositori e dissidenti e da esponenti riformisti che ritenevano quella del candidato ultraconservatore Ebrahim Raisi una vittoria decisa a tavolino. La stampa iraniana, intanto, ha però già celebrato la "grande partecipazione del popolo alla consultazione".

Gli iraniani hanno eletto il nuovo presidente al primo turno, ha annunciato il presidente uscente, Hassan Rohani, senza precisare il nome del vincitore. "Mi congratulo con il popolo per la scelta che ha fatto", ha affermato Rohani alla tv. "Le mie congratulazioni ufficiali arriveranno più tardi, ma sappiamo chi ha avuto un numero di voti sufficiente in questa elezione e chi è stato eletto oggi dal popolo", ha aggiunto. Rohani non ha quindi dato il nome del vincitore di queste elezioni presidenziali, anche perché lo spoglio delle schede è ancora in corso.

Usa alla finestra: elezione "complica" accordo nucleare

leggi anche

Il racconto della giornata del voto

L'elezione presidenziale in Iran incombe su Washington mentre tratta con Teheran per riportare gli Stati Uniti nell'accordo sul nucleare. "Vedremo cosa succederà", ha detto la vice segretario di Stato Usa Wendy Sherman, ammettendo che le elezioni potrebbero "complicare" i progressi fatti nelle ultime settimane di trattative a Vienna. Ebrahim Raisi, il candidato favorito alla successione di Hassan Rohani, che con Barack Obama aveva firmato nel 2015 il Joint Comprehensive Plan of Action (Jcpoa) dal quale Donald Trump nel 2018 è uscito, è stato sanzionato dagli Stati Uniti nel 2019 per violazione dei diritti umani, compresa l'esecuzione di minori e le torture di prigionieri. Raisi, capo della magistratura iraniana sostenuto dall'ayatollah Khamenei, è stato coinvolto anche nella brutale repressione delle proteste del Movimento Verde, ragazzi e ragazze dei quali non si sa più nulla. Washington non negozierebbe direttamente con il presidente iraniano ma la sua elezione rafforzerebbe anche le critiche alla Casa Bianca negli Stati Uniti perché Biden viene considerato troppo morbido con Teheran.

Si attende soprattutto il dato sull'affluenza

Gli iraniani hanno votato in oltre 72mila seggi in tutto il Paese per scegliere il loro presidente. "È il giorno del popolo", "presenza entusiasta dei giovani alle urne", scrivono le agenzie di stampa ufficiali, mentre dalle province arrivano le immagini di lunghe file e assembramenti poco rispettosi delle norme anti-Covid. Allo stesso tempo, sui social serpeggiano voci secondo cui, chi si presentava ai seggi anche solo per fare numero, veniva 'premiato' col corrispettivo di 15 euro e un pasto caldo. Abdolnaser Hemmati, unico moderato ammesso a sfidare Raisi, ha votato con la moglie all'istituto Hosseinieh Ershad di Teheran. Accompagnato da sostenitori che lo scortavano al grido di “lode a Maometto", il giudice e capo della magistratura ha votato alla moschea Ershad di Shahr-e-Rey, quartiere conservatore e operaio a Sud di Teheran. "Ogni voto conta, scegliete il vostro presidente", è stato l'appello di Khamenei in diretta tv. L’attenzione è tutta sull'affluenza, che rischia di toccare il record negativo dalla Rivoluzione islamica del 1979, sancendo un pericoloso scollamento tra società e classe al potere.