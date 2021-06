1/10 ©Ansa

Il 18 giugno in Iran si terranno le elezioni presidenziali per eleggere il successore di Hassan Rohani. Secondo la costituzione iraniana, l’attuale presidente non potrà presentarsi per un terzo mandato consecutivo. Rohani, politico esponente del movimento moderato-riformatore, è alla guida del Paese dal 2017

