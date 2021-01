Nucleare, Iran: abbiamo raggiunto il 20% di uranio arricchito

L'Iran annuncia di aver raggiunto il 20% di uranio arricchito. Il portavoce dell'Organizzazione per l'energia atomica iraniana di Teheran, Behrouz Kamalvandi, ieri sera ha dato l’annuncio alla tv di Stato: "Intorno alle 19:00 abbiamo raggiunto il livello del 20% nel sito di Fordo. Al momento stiamo esaminando l'arricchimento superiore al 20%". L’impianto si trova tra le montagne della città santa sciita di Qom. La decisione del presidente Hassan Rohani, che si basa sulla legge approvata dal Parlamento il mese scorso, va contro gli impegni presi dalla Repubblica islamica nel sottoscrivere l'accordo nucleare, firmato a Vienna nel 2015, che fissa al 3,67% il limite dell'arricchimento di uranio. Pur violando l'intesa, il 20% non è ancora un livello di allarme poiché per la bomba atomica serve un arricchimento al 90%. In base a questa nuova legge che sancisce l’“azione strategica per revocare le sanzioni”, l'Organizzazione per l'energia atomica iraniana (Aeoi) deve aumentare le riserve di uranio arricchito del 20% a 120 kg entro la fine dell'anno ed eseguire una serie di lavori tecnici per il relativo stoccaggio.