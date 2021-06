Iran, urne aperte per elezioni presidenziali: tre candidati in corsa

Urne aperte in Iran per le elezioni presidenziali. A dare ufficialmente il via alle consultazioni è stato il voto dell'Ayatollah Ali Khamenei, Guida suprema del Paese. Sono circa 60 milioni gli elettori che potranno esprimere la loro preferenza entro la mezzanotte iraniana (le 21:30 italiane), ma non è escluso che le operazioni possano protrarsi per altre due ore per evitare assembramenti. I risultati sono attesi nel pomeriggio di sabato. In corsa sono rimasti tre candidati - tutti uomini - sui quasi 600 iniziali aspiranti e dopo il ritiro alla vigilia di altri quattro nomi che erano stati ammessi dal Consiglio dei guardiani: si tratta dell'ultraconservatore Ebrahim Raisi, capo dell'apparato giudiziario; dell'ex comandante dei Pasdaran Mohsen Rezai, dello stesso schieramento; e del governatore della Banca centrale, il moderato Abdolnaser Hemmati.

Seggi aperti in Iran

Gli iraniani sono chiamati alle urne per eleggere l'ottavo presidente della Repubblica islamica. Al voto a suffragio universale partecipa per la prima volta quasi un milione e mezzo di giovani, su una popolazione di 83 milioni di abitanti in cui il 30% non ha l'età minima di 18 anni richiesta per votare. I seggi aperti in tutto il Paese sono 72mila tra scuole, moschee ed edifici statali: secondo il ministero dell'Interno, responsabile dell'organizzazione elettorale, sono il 10% in più delle ultime presidenziali del 2017. Possono votare anche i residenti all'estero in 133 Paesi.