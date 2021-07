2/10 ©Ansa

FRANCIA, 21MILA CASI IN UN GIORNO - Sono 21.000 casi in un giorno, proprio mentre entra in vigore l'obbligo del pass sanitario per luoghi di svago e di cultura come cinema e musei, in attesa che le restrizioni includano anche bar e ristoranti a partire da inizio agosto, come deciso da Emmanuel Macron

Green Pass, domande e risposte su come ottenerlo