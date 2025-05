Influenza da record: in Italia 16 milioni di casi, mai così tanti

La stagione influenzale che ci stiamo lasciando alle spalle sarà ricordata in molti Paesi come una delle più intense degli ultimi anni. In Italia, certifica l'ultimo rapporto dell'Iss che ogni settimana monitora l'andamento delle infezioni stagionali, è stato toccato il numero record di 16.129.000, "mai raggiunto nelle precedenti stagioni influenzali", superando un altro record, quello dello scorso anno, con circa un milione e mezzo di casi in più. Un dato che smentisce le stime di inizio stagione quando si prevedeva un impatto minore. Lo scorso anno, dopo un biennio in cui le misure di contrasto alla pandemia avevano spento la circolazione dei virus influenzali e di quelli respiratori in generale, un po' ovunque si era osservata una stagione molto intensa. Per questo in molti prevedevano per quest'anno un rallentamento. Non è stato così.