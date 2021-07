Variante Delta, in Europa casi in salita: tornano le restrizioni

3/14 ©IPA/Fotogramma

Anche il tasso di positività è in risalita, all'1,02% rispetto allo 0,8% del 13 luglio, e gli attualmente positivi - che martedì per la prima volta da mesi erano tornati a crescere - sono 41.700, in aumento di 1.051 unità in 24 ore. Al momento, non vi sono però segnali di una maggiore pressione sugli ospedali: sono 151 i pazienti in terapia intensiva per Covid, 6 in meno del giorno precedente, e i ricoverati nei reparti ordinari sono 1.108 (-20)

Vaccini Covid, Ema-Ecdc: ciclo completo è vitale contro variante Delta