Covid, Sileri: “Dobbiamo seguire l’esempio della Francia”

Pierpaolo Sileri non ha dubbi: l’Italia deve seguire l’esempio della Francia e rendere il Green Pass necessario per partecipare a vari eventi. Nel corso di un’intervista con Il Messaggero, il sottosegretario alla Salute ha proposto, per esempio, di usare il documento per permettere l’accesso alle discoteche, ai teatri e ad altri luoghi pubblici solo a chi ha già ricevuto due dosi di vaccino. Ha poi specificato che in Italia avrebbe poco senso usare il Green Pass per regolare l’accesso nei ristoranti. “Semmai potrebbe essere un’arma per mantenerli aperti qualora vi fosse un forte incremento dei casi”, ha aggiunto.

Il sottosegretario ha poi ricordato di aver proposto negli scorsi mesi un modello simile a quello adottato in Francia, ma di non essere stato ascoltato. Ciò ha portato a dei paradossi, come l’obbligo di quarantena per chi, dopo aver fatto entrambe le vaccinazioni, ha la sfortuna di viaggiare con un non vaccinato che risulta positivo. “È successo a un mio collega medico e per me non ha senso”, ha dichiarato Sileri, per poi aggiungere che togliere l’obbligo di quarantena per chi ha ricevuto entrambe le dosi sarebbe un modo per incentivare le persone a vaccinarsi.

(VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)