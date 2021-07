Dalla musica al calcio, il New York Times celebra vittorie dell'Italia

Il percorso dell’Italia, visto dal The New York Times

Tra i segnali positivi viene citato anche Papa Francesco che si è subito mostrato ai fedeli dopo l’intervento al colon. La testata americana poi tratteggia la strada percorsa dall’Italia a partire da febbraio quando, nel pieno della crisi sanitaria ed economica, c’è stato l’ingresso a Palazzo Chigi dell’ex presidente della Bce Mario Draghi, “il cui elevato status internazionale ha contribuito a elevare l’Italia, da piccolo attore sulla scena europea, a forza trainante”, si legge. Si passa al piano vaccinazioni che corre veloce con più di metà della popolazione che ha già ricevuto la prima dose, alla riapertura di ristoranti, bar, parchi e spiagge. Tutti segnali di un cambiamento, da tutti i punti di vista, che prima sembrava quasi inimmaginabile. “Trasformazioni sostanziali che possono aver messo l’Italia - scrive ancora il New York Times - in una posizione più forte rispetto ai vicini europei in cui abbondano l'incertezza politica e la tensione”. Così i canti e le urla di gioia dei cittadini italiani per la vittoria della nazionale agli Europei non è solo felicità per il trionfo in un campionato di calcio, ma sollievo e ritorno alla vita.