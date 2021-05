Chi è Khaby Lame, l'italiano più seguito sui social

C'è un'idea abbastanza semplice alla base del successo di Khabane Lame, sui social Khaby Lame: a primavera 2020 ha iniziato a pubblicare su TikTok dei video "reactions", in risposta a video virali di altri utenti. A questo si aggiunge il suo stile: la stessa espressione fintamente annoiata in ogni ripresa, un'espressione che è diventata "la sua etichetta". E che convince 65 milioni di follower nel mondo.

Chi è l'italiano più seguito sui social

E' lui, 21enne che abita a Chivasso in provincia di Torino, l'italiano più seguito sui social: tra gli oltre 50 milioni di TikTok e gli oltre 12 milioni su Instagram, sono più numerosi di quelli dei 'Ferragnez'. Nato in Senegal il 9 marzo 2000, è arrivato in Italia con i suoi genitori quando aveva circa un anno; ancora però non ha ottenuto la cittadinanza italiana. Prima di diventare un creator su Tiktok, lavorava come operaio ed era stato licenziato all'inizio della pandemia. Una storia di "riscatto social", insomma. Anche se non tutte le fasce generazionali lo conoscono, è un fenomeno: ultimamente ha coinvolto in un suo video anche Alessandro Del Piero.