TikTok, nel nuovo video della star social Khaby Lame c'è Del Piero

L'ex campione della Juventus si è prestato a un siparietto comico ideato dal 21enne di Chivasso (Torino), che pochi giorni fa ha ricevuto i complimenti da Zuckerberg per averlo superato nel numero di follower su Instagram

Nel nuovo video del tiktoker Khaby Lame, nato in Senegal ma residente a Chivasso (Torino), spunta Alessandro Del Piero. L'ex campione della Juventus si è prestato a un siparietto comico ideato dal 21enne star dei social, che solo pochi giorni fa ha ricevuto i complimenti da Mark Zuckerberg - fondatore di Facebook - per averlo superato nel numero di follower su Instagram (12,4 milioni contro 'soli' 7,5).

Il video virale

Nel video si vede un culturista che riesce, non senza fatica, a spezzare con le mani una mela. Per Khaby è tutto assolutamente inutile: basta usare un coltello, anche perché il taglio viene molto più preciso. E vestito con una felpa della Nazionale italiana mostra ai suoi follower come si fa. Accanto a lui Del Piero, che gli dà corda.