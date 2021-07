Papa Francesco ricoverato al Gemelli, oggi l'Angelus

Il pontefice reciterà l’Angelus dal decimo piano del Policlinico Universitario Gemelli. Nella giornata di ieri ha proseguito il suo decorso post-operatorio come da previsioni: ha fatto colazione e ha trascorso un'altra giornata di riposo. Il portavoce vaticano: "Gli esami del sangue sono soddisfacenti e prosegue le cure prescritte"

Papa Francesco, che non ha più la febbre e sta proseguendo il decorso post-operatorio dopo l'intervento al colon , reciterà quest’oggi l’Angelus “dal decimo piano del Policlinico Universitario Gemelli", come ha dichiarato nei giorni scorsi il direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni.

Le condizioni di salute del pontefice

approfondimento

Papa Francesco ricoverato, notte tranquilla al Gemelli

Quella tra venerdì è sabato è stata una notte tranquilla per il pontefice, dopo l'intervento al colon. Nella giornata di ieri ha fatto colazione e ha trascorso un'altra giornata di riposo. "Gli esami del sangue sono soddisfacenti e prosegue le cure prescritte", ha fatto sapere ieri il portavoce vaticano Matteo Bruni. Le dimissioni del Papa e il suo ritorno in Vaticano potrebbero esserci tra lunedì e martedì, sempre se verrà confermato il quadro clinico positivo comunicato in questi giorni.