Papa Francesco ricoverato, notte tranquilla al Gemelli

Notte tranquilla per Papa Francesco ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dopo l'intervento al colon. Il Pontefice prosegue il suo decorso post-operatorio come da previsioni. Ha fatto colazione e si appresta a trascorre un'altra giornata di riposo. "Gli esami del sangue sono soddisfacenti e prosegue le cure prescritte", ha fatto sapere il portavoce vaticano Matteo Bruni. Intanto nel piazzale dell'ospedale continuano i preparativi per l'Angelus di domani.

“Il Papa sta riprendendo gradualmente il lavoro”

Papa Francesco "sta riprendendo gradualmente il lavoro e continua a passeggiare nel corridoio dell'appartamento. Nel pomeriggio, ha celebrato la Santa Messa nella Cappellina privata e in serata ha consumato la cena comunitariamente con quanti lo assistono in questi giorni", ha poi riferito il portavoce. "Il Santo Padre, toccando con mano l'umana dedizione del personale medico-sanitario che lo assiste, rivolge un particolare pensiero a tutti coloro che con cura e compassione scelgono il volto della sofferenza, coinvolgendosi in una relazione personale con gli ammalati, soprattutto i più fragili e vulnerabili", ha aggiunto Bruni.

I preparativi per l'Angelus di domani

Il Centro Televisivo Vaticano sta predisponendo i mezzi per assicurare la diretta, anche se non è ancora definitivamente stabilito se il Papa si affaccerà dalla finestra del decimo piano, che affaccia sulla 'piazzetta' di ingresso dove è collocata la grande statua di Giovanni Paolo II, o in streaming dalla cappellina che è situata nello stesso appartamento del Papa all'interno del 'Vaticano III' come è chiamato il Gemelli, dai tempi di Papa Wojtyla. Accanto al Papa in queste ore ci sono sempre i due infermieri che lo assistono giorno e notte.