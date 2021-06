1/10 ©Ansa

Il 30 giugno scadrà il termine per i cittadini europei residenti in Gran Bretagna per ottenere il permesso di residenza post Brexit. Coloro che vivono nel Regno Unito da prima del 31 dicembre 2020 (data in cui il Paese ha ufficialmente cessato di essere uno Stato membro dell’Unione europea) e che intendono continuare a farlo, dovranno registrarsi all’EU Settlement Scheme

Brexit, i cittadini Ue non in regola rischiano l'espulsione