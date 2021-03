Studio Uk, rari casi di reazione allergica con i vaccini anti Covid-19

Secondo l’ente del farmaco britannico, le reazioni alle iniezioni degli antidoti contro il coronavirus sarebbero meno dello 0,5% e con effetti non preoccupanti. Le fasce più giovani della sarebbero più sensibili per una maggiore risposta immunitaria dell’organismo. Irrisorio il numero di casi di anafilassi.

Rari i casi di reazione allergica

Secondo l'organo di controllo britannico (MHRA), stando alle vaccinazioni effettuate entro il 14 febbraio, su 8,3 milioni di inoculazioni fatte con il prodotto della Pfizer si sono verificate 26.823 reazioni avverse (pari allo 0,3% e di non preoccupante entità) e 168 casi di choc anafilattico. Con AstraZeneca, su 6,9 milioni di iniezioni si sono registrate 31.427 reazioni allergiche non gravi (0,45%) e 105 casi di anafilassi. Nessun decesso è stato direttamente messo in relazione all'iniezione di una dose di antidoto contro il Covid, anche perché, spiegano, sarebbe comunque estremamente difficile provarne uno stretto nesso causa-effetto.

L'MHRA ha inoltre precisato che la "stragrande maggioranza dei casi" delle reazioni si sono verificate poco dopo l'iniezione con sintomi come il mal di testa, affaticamento brividi, nausea, dolori articolari, febbre. Tali sintomi collaterali si esauriscono solitamente nell'arco di un paio di giorni.