Meloni alla convention di Vox: "Europa stanca e sottomessa"

La premier nel videomessaggio per la kermesse del partito spagnolo di estrema destra: "Un cambio in Europa è possibile se i conservatori europei saranno uniti. Per la prima volta l'esito delle elezioni Europee potrebbe sancire la fine di maggioranze innaturali e controproducenti". Poi attacca gli avversari: "Hanno cercato di isolarci, di disprezzarci, di dividerci. Ma ci hanno rafforzato”

"Un cambio in Europa è possibile se i conservatori europei saranno uniti. Siamo il motore del rinascimento del nostro continente. Per la prima volta l'esito delle elezioni Europee potrebbe sancire la fine di maggioranze innaturali e controproducenti". Così la premier Giorgia Meloni nel suo intervento video a Europa Viva 24, la tradizionale convention di Vox - organizzata con il gruppo Ecr dei Conservatori e Riformisti a Madrid - che quest'anno lancia la campagna elettorale per le Europee di giugno (in Italia si vota l'8 e il 9, in Spagna solo il 9). Appuntamento che per Meloni è "decisivo": ha definito l'Europa un "continente stanco, sottomesso e coccolato che ha pensato di poter scambiare l'identità con l'ideologia, la libertà con la comodità, e che oggi paga inevitabilmente il prezzo delle sue scelte". L'attuale legislatura europea, ha aggiunto, "è stata contrassegnata da priorità e strategie sbagliate": sul punto ha citato le "altre forze politiche hanno sostenuto accordi innaturali con le sinistre, producendo l'imposizione dell'agenda verde e progressista". L’evento di Vox ha preso il via ieri, 18 maggio, e raccoglie grandi nomi dei partiti più a destra sullo scenario internazionale. Fra loro la leader del Rassemblament National Marine Le Pen, il presidente argentino Javier Milei e il premier ungherese Viktor Orbán.

"No al gender nelle scuole e alla maternità surrogata"

Durante il suo discorso, Meloni ha ribadito l'opposizione dei conservatori "a chi vuole mettere in discussione la famiglia, quale pilastro della nostra società, a chi vuole introdurre la teoria gender nelle scuole, a chi intende favorire pratiche disumane come la maternità surrogata". Poi ha detto: "Nessuno mi convincerà mai che si possa definire progresso consentire a uomini ricchi di comprare il corpo di donne povere, o scegliere i figli come fossero prodotti del supermercato. Non è progresso, è oscurantismo, e sono fiera che al Parlamento italiano sia in approvazione, su proposta di Fratelli d'Italia, una legge che vuole fare dell'utero in affitto un reato universale, cioè perseguibile in Italia anche se commesso all'estero".

"Quando la storia bussa alla porta noi non ci tiriamo indietro”

Riferendosi “ai giovani” presenti all’evento, la premier li ha lodati per “avere avuto il coraggio di non farvi influenzare dal mainstream, di lottare per quello in cui credete”. A loro dice: “Siete l’unico futuro possibile per l’Europa”. E promette: “Quando la storia bussa alla porta noi non ci tiriamo indietro”.

"Ue ha usato alibi difesa natura per attacco alla nostra libertà"

Negli ultimi anni, ha aggiunto in un altro passaggio, l'Ue "ha preteso di decidere cosa potevamo o non potevamo mangiare, come dovevamo o non dovevamo ristrutturare le nostre case, quale auto potevamo o non potevamo guidare, quale tecnologia le nostre aziende potevano o non potevano utilizzare". Per Meloni "hanno usato l'alibi della difesa della natura per dare vita a un attacco alla nostra libertà che dobbiamo respingere". Per questo "difenderemo i nostri agricoltori, i nostri pescatori, la nostra industria manifatturiera, le nostre piccole e medie imprese e la nostra industria da questo attacco senza precedenti".