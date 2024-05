La premier è ospite a Milano al convegno “Giorno de La Verità”, intervistata del direttore Maurizio Belpietro su numerosi temi di stretta attualità. Sulle inchieste in Liguria dice: “Aspettiamo le risposte di Toti”. Sul confronto in tv con Schlein: “Per aiutare italiani a scegliere”. Sul governo: “Non ho mai pensato al rimpasto”. E in Europa sogna “una delega importante come economia”. Poi annuncia: “Nei prossimi giorni riforma della giustizia in Cdm”

La premier Giorgia Meloni questo pomeriggio sta partecipando a Milano al “Giorno della Verità”, ospite del direttore Maurizio Belpietro che l’ha intervistata su numerosi temi di stretta attualità, dalle elezioni Europee alla tenuta del governo. Arrivando all’incontro ha risposto ai cronisti che le chiedevano delle inchieste in Liguria : "Toti ha detto che avrebbe letto le carte e avrebbe dato le risposte. Aspettare quelle risposte e valutare penso sia il minimo indispensabile per un uomo che ha governato molto bene quella Regione”, ha detto Meloni. "Non ho avuto tempo e possibilità di approfondire più di tanto”, ha detto anche dal palco, aggiungendo che aspettare le risposte di Toti sia "il minimo sindacale di rispetto. E non ho altro da aggiungere".

“Commissione? Vorrei delega importante come economia”

"Vorrei spuntare una delle più importanti" come "sull'economia, non indebolita come accaduto l'ultima volta, piena, o la competitività, il mercato interno la coesione, ce ne sono diverse e significative, credo anche la delega al green deal, possiamo dire che qualcosa che non ha funzionato”, ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al convegno de La Verità. Sul green bisogna "correggere il tiro" o il "Timmermans...come di fatto già si sta correggendo", ha scherzato, spiegando che l'Italia punta a una delega "che ci aiuta a difendere meglio gli interessi italiani, anche se si sa che i commissari non lavorano per la loro nazione”.

Meloni: “Alle Europee per confermare il consenso del 2022”

Alle Europee "il mio obiettivo è confermare il consenso che avevo quando sono diventata presidente del Consiglio”, dice Meloni. “Per me sarebbe importante. Non ho avuto tempo di fare degli storici, ma non credo che moltissimi partiti di governi arrivati a un anno e mezzo di governo con lo stesso consenso. Lo considererei importante perché in questo anno e mezzo molto complesso abbiamo dovuto fare anche scelte difficili, coraggiose”. "Confermare quel consenso vorrebbe dire che anche quando fai scelte difficili, se sono fatte con buonsenso e giustizia cittadini le capiscono - ha aggiunto -. Io non sto al governo per me stessa, io faccio questa vita solamente se so che va bene per cittadini italiani, lo faccio per loro, non sono ripagata da vanità e altri elementi che possono ripagare altri".