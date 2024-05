Riforma Giustizia, verso due Csm e ipotesi di un’Alta Corte per giudicare i magistrati

Il governo continua a lavorare sul provvedimento del ministro Nordio. In una riunione a Palazzo Chigi, a quanto si apprende, sarebbe stato raggiunto l'accordo sul presentare la riforma per la separazione delle carriere dei guidici. Si esclude invece la nomina di metà dei componenti del Csm da parte del Governo. Inoltre si vorrebbe accelerare al massimo sul provvedimento per l'eliminazione dell'abuso d'ufficio