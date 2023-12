Riformare sistema giudiziario è una priorità per quasi 3 italiani su 4

Per il 72% la riforma della giustizia è un tema prioritario: per il 20% è una priorità assoluta, mentre per il 52% è secondaria rispetto ad altri ambiti. È quanto emerge dal sondaggio realizzato da Quorum/YouTrend per Sky TG24. Secondo il 56%, una riforma potrebbe portare a ritorsioni sulla politica. Gli italiani si spaccano sulla possibilità che nella magistratura ci sia una corrente che vuole ostacolare il governo Meloni. Sulla valutazione dell’operato dei magistrati, il 69% è favorevole a irrigidire i controlli