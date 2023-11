Giustizia, Nordio: “Centrale la collaborazione tra ministro e il Csm”

Il ministro della Giustizia è intervenuto al plenum straordinario al palazzo dei Marescialli davanti anche al capo dello Stato Sergio Mattarella. Libertà e indipendenza dei magistrati, ha detto Nordio, "sono una grande conquista che sarà ribadita dalle riforme, ma la vera indipendenza è dentro di noi" ascolta articolo

Collaborazione tra Governo e Csm e piena fiducia nella magistratura. Questi i temi al centro dell’intervento del ministro della Giustizia Carlo Nordio al plenum straordinario. "A mio parere - ha esordito il ministro - la collaborazione tra Csm e Ministro è la chiave per restituire al Paese una giustizia sempre più vicina ai bisogni della collettività". La riunione di oggi è stata presieduta dal capo dello Stato Sergio Mattarella. "La mia presenza oggi - ha sottolineato il ministro - oltre ad essere l'occasione di un doveroso omaggio all'alta Istituzione che mi accoglie, intende riaffermare uno dei principi costituzionali che auspico possa connotare ogni segmento del mio servizio: la leale collaborazione". Questo concetto, come ha chiarito Nordio, deve essere inteso come principio che “orienta gli attori del sistema ordinamentale verso un raccordo, di pensiero e di azione, per il raggiungimento degli obiettivi comuni".

"Riforme ribadiranno indipendenza toghe" "Troppo importante per chi vi parla - ha spiegato il ministro Nordio - è contribuire a rinsaldare il rapporto di fiducia della collettività nei confronti della magistratura, uno dei pilastri dello stato di diritto. È questa una delle direttrici essenziali del disegno riformatore portato avanti dal Governo". Le riforme in tema di giustizia non andranno mai a intaccare la piena libertà e indipendenza della magistratura. Questi temi infatti, ha sottolineato il ministro Nordio, "sono una grande conquista che sarà ribadita dalle riforme, ma la vera indipendenza è dentro di noi". E ha aggiunto: "A questo mondo non vi è nulla di eterno tranne le parole del Signore. Il resto è mutevole. E cosi è la Costituzione". Se un domani dovesse essere modificata "mai e poi mai vi sarebbe una soggezione anche minima del pm al potere esecutivo".