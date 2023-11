Nel governo si ragiona sulla possibilità di inserire test psico-attitudinali per l'ingresso in magistratura: l'ipotesi, sulla falsa riga di quanto avviene per forze di polizia e forze armate, si apprende, è emersa in mattinata durante la riunione preparatoria del Consiglio dei ministri, attualmente in corso, in cui sono attesi due decreti legislativi per la riforma dell'ordinamento giudiziario. Come spiegano più fonti, l'ipotesi è nata da un'osservazione avanzata dal governo al tavolo con i tecnici. La norma, precisano fonti dell'esecutivo, non era nelle bozze dei provvedimenti, ma sul pacchetto di misure sono in corso riflessioni.