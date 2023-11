Concorso magistratura 2023: stipendio, requisiti e come candidarsi

Tempo fino al 13 novembre per iscriversi al concorso per la Magistratura da 400 posti per l’anno 2023. Diverse le novità introdotte dal Ministero della Giustizia, uno su tutti l’apertura ai neolaureati, che potranno parteciparvi anche senza aver frequentato scuole di specializzazioni o tirocini come accadeva in passato. Ma scopriamo quali sono i requisiti richiesti e come candidarsi