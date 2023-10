Migranti, Nordio avvia accertamento preliminare per giudice Apostolico

Avviato l'accertamento preliminare nei confronti del magistrato Iolanda Apostolico. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha deciso di imboccare la via del provvedimento disciplinare per il giudice del Tribunale di Catania che non ha convalidato il trattenimento nel centro per richiedenti asilo di Pozzallo di migranti tunisini sbarcati a Lampedusa. Proprio ieri il giudice Apostolico non ha convalidato il trattenimento di altri quattro tunisini, sbarcati in Sicilia, nel centro per richiedenti asilo di Pozzallo disposti dal questore di Ragusa.