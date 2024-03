Test Minnesota, cos'è l'esame psicoattitudinale per i magistrati

Dal 2026 il test sarà necessario per l’accesso alla professione. Abbreviato in MMPI-2 è composto da 567 quesiti a cui il candidato deve rispondere "vero" o "falso" a seconda se l'affermazione sia per lui "prevalentemente vera" o "prevalentemente falsa". È composto da 10 scale cliniche e 3 scale di validità: queste ultime servono a capire se le risposte sono coerenti e quindi se i risultati possono essere considerati attendibili